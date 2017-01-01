Карманы украинцев станут тяжелее: 27 ноября вводят новые деньги

Со вторника в Украине появятся монеты номиналом в 5 и 10 гривен.

Две новые памятные монеты войдут в оборот с 27 ноября, вторник. Монеты номиналом в 5 и 10 гривен посвящены фортификационному Меджибожскому замку-крепости в Хмельницкой области.

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Об этом сообщает UBR со ссылкой на Национальный банк Украины.

Монет номиналом в 10 гривен будет 3 тыс штук. Они изготовлены из серебра 925 пробы, массой 31,1 г, а диаметром 38,6 мм. Монеты номиналом в 5 гривен, количеством в 40 тыс штук, изготовлены из нейзильбера и весят 16,5 г, а диаметром 35 мм.

Монета номиналом в 5 гривен UBR.ua

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“На аверсе монет размещены: вверху надпись — УКРАИНА, под которой малый государственный герб Украины, по обе стороны которого цифры 20 и 18. В центре композиция: щит с изображением башни, с обеих сторон которого стилизованная карта местности с надписями — р. Бог (слева), p. Божок (справа) — древнее написания названий рек. Внизу на ленте надпись — УКРАИНСКИЙ ЩИТ ЕВРОПЫ. Внизу на фоне абриса зубцов дворца номинал: на монете из серебра — 10/ГРИВЕН, на монете из нейзильбера — 5/ГРИВЕН“, - сообщают в Нацбанке.

Монета номиналом в 10 гривен UBR.ua

Монеты не коллекционные, ими можно расплачиваться как в торговых сетях Украины, так и сдавать/принимать в банках.

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