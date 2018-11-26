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Военное положение в Украине: Что случится с кредитом МВФ и банками Украины

Комментариев: 7
Как военное положение повлияет на работу финансовых учреждений.
Как военное положение повлияет на финансовый рынок
Как военное положение повлияет на финансовый рынок
facebook.com/petroporoshenko

Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде ввести военное положение в Украине на 60 дней в ответ на агрессию Российской Федерации на Азовском море. 

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Решение о принятии военного положения не означает всеобщей мобилизации, но президент Украины обещает “провести работу с резервом первой очереди“.

Об этом сообщает UBR. 

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“Я бы хотел обратиться к народным депутатам: в понедельник нужно прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения (о введении военного положения — Авт.) и ответственно приняли необходимое решение для обеспечения обороны государства. Отдельно хочу подчеркнуть, что решение не будет означать ограничение прав и свобод наших граждан“, — сказал Порошенко.

Также утром 26 ноября будут проведены переговоры Порошенка с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и консультации с представителями других стран.

Яков Смолий, председатель Национального банка Украины, заверил на заседании, что военное положение никак не повлияет на работу финансовых учреждений. 

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“Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в привычном режиме“, — заверил он.

Ситуация с кредитом от МВФ пока не известна, комментарии от Международного фонда ожидаются в начале недели.

Ранее сообщалось, что значит для Украины ввод военного положения.

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Теги: военное положение, конфликт на азове, нацбанк, финансовый рынок, Петр Порошенко
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Комментариев (7)
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гость  (аноним)  26.11.2018, 11:57
Оценка:  0
гость
Европе, Америке большше нужна украинская (МОЯ РООДНАЯ) земля. По этому хуле тут думать об украинцах?Они нас засыплют кредитами, зная ,что это когда то всеравно будет им служить.
гость  (аноним)  26.11.2018, 11:52
Оценка:  0
гость
К такому надо было быть готовым ВСЕГДА! И не такой уж я знаток, но знаю это. Скажите! наши военные умы почему этогоо не знали!???
fito-gor    26.11.2018, 11:52
Оценка:  +1
fito-gor
Привет долар по 40 !!
bybysьka    26.11.2018, 11:50
Оценка:  +1
bybysьka
Потрошенковская мразь просто так не уйдет . Еще не одну сотню тысяч граждан Украины уничтожит.....
гость  (аноним)  26.11.2018, 11:48
Оценка:  +1
гость
Я наверное ошибаюсь. Но у меня такое впечатление, что за все существование нашей, МОЕЙ страны положение всегда было хуже военниго.
гость  (аноним)  26.11.2018, 11:45
Оценка:  0
гость
Привести армию и флот в полную боевую готовность. Простите! А в какой готовности они были? Зная кто у нас сосед и в каких отношениях мы с ним. Армия небыла в готовности?Почему у нас всегда, когда к власти приходят ОБЕЩАЮТ всё? ..потом нихрена не делают.
fkrfyfan    26.11.2018, 11:44
Оценка:  0
fkrfyfan
Хочет и рыбку съесть и кредиты не упустить. То у него ато, теперь ограниченное военное положение.
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