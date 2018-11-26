Военное положение в Украине: Что случится с кредитом МВФ и банками Украины
Президент Петр Порошенко сообщил, что Совет национальной безопасности рекомендовал Верховной Раде ввести военное положение в Украине на 60 дней в ответ на агрессию Российской Федерации на Азовском море.
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Решение о принятии военного положения не означает всеобщей мобилизации, но президент Украины обещает “провести работу с резервом первой очереди“.
Об этом сообщает UBR.
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“Я бы хотел обратиться к народным депутатам: в понедельник нужно прибыть на чрезвычайное заседание Верховной Рады, чтобы мы провели в закрытом режиме обсуждение проекта решения (о введении военного положения — Авт.) и ответственно приняли необходимое решение для обеспечения обороны государства. Отдельно хочу подчеркнуть, что решение не будет означать ограничение прав и свобод наших граждан“, — сказал Порошенко.
Также утром 26 ноября будут проведены переговоры Порошенка с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и консультации с представителями других стран.
Яков Смолий, председатель Национального банка Украины, заверил на заседании, что военное положение никак не повлияет на работу финансовых учреждений.
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“Решения, которые будут приняты, никоим образом не повлияют на работу банковской системы. Банковские отделения и офисы будут работать в привычном режиме“, — заверил он.
Ситуация с кредитом от МВФ пока не известна, комментарии от Международного фонда ожидаются в начале недели.
Ранее сообщалось, что значит для Украины ввод военного положения.
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