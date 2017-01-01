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После введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной

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Военное положение никак не повлияет на переговоры о кредите МВФ для Украины.
МВФ продолжит сотрудничество с Украиной даже при военном положении
МВФ продолжит сотрудничество с Украиной даже при военном положении
depositphotos.com

Международный финансовый фонд не имеет никаких юридических запретов, которые могут препятствовать сотрудничеству в условиях военного положения. 

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Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.

Международный фонд заверил, что у них имеется опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.

В МВФ также отметили, что единственным условием для них является план реформ и действия власти по его осуществлению.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба усилила охрану границы.

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Теги: военное положение в украине, конфликт на азове, мвф, кредит мвф, нацбанк
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