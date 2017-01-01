После введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной
Военное положение никак не повлияет на переговоры о кредите МВФ для Украины.
Международный финансовый фонд не имеет никаких юридических запретов, которые могут препятствовать сотрудничеству в условиях военного положения.
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Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.
Международный фонд заверил, что у них имеется опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.
В МВФ также отметили, что единственным условием для них является план реформ и действия власти по его осуществлению.
Ранее сообщалось, что Госпогранслужба усилила охрану границы.
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