После введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной

Военное положение никак не повлияет на переговоры о кредите МВФ для Украины.

МВФ продолжит сотрудничество с Украиной даже при военном положении depositphotos.com

Международный финансовый фонд не имеет никаких юридических запретов, которые могут препятствовать сотрудничеству в условиях военного положения.

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Об этом сообщают Українські новини со ссылкой на пресс-службу киевского офиса МВФ.

Международный фонд заверил, что у них имеется опыт сотрудничества со странами, на территории которых разворачивались военные конфликты.

В МВФ также отметили, что единственным условием для них является план реформ и действия власти по его осуществлению.

Ранее сообщалось, что Госпогранслужба усилила охрану границы.