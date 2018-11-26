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Что будет с долларом при введении военного положения

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Эксперты прогнозируют подорожание доллара на фоне всеобщей активности участников рынка по скупке валюты.
Что произойдет с долларом после введения военного положения
Что произойдет с долларом после введения военного положения
depositphotos.com

После того, как решение о принятии военного положения войдет в силу, эксперты прогнозируют возможное ухудшение позиции Украины на мировых кредитных рынках. 

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“Задача нашего правительства будет состоять в том, чтобы убедить инвесторов: это всего лишь формальный шаг и ситуация остается контролируемой. Я как инвестор не буду рисковать своим капиталом и идти в страну, которая объявила военное положение. Это же касается и внешних рынков заимствования. Мы понимаем, что так или иначе приходится выходить с ценными бумагами на рынок. Кто будет давать в долг стране, в которой есть опасность обострения военного положения и невозврата средств? Тут придется также хорошо поработать для того, чтобы ситуация не изменилась в худшую сторону“, — объясняет аналитик Егор Комов.

Так, ожидается, что военное положение отобразится на настроениях инвесторов. 

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Об этом сообщает Обозреватель.

“Я как инвестор не буду рисковать своим капиталом и идти в страну, которая объявила военное положение. Это же касается и внешних рынков заимствования. Мы понимаем, что так или иначе приходится выходить с ценными бумагами на рынок“, — отмечает Комов.

Ожидания касаются и курса гривны. В ожидании худших последствий военного положения, участники рынка могут активнее скупать валюту, что в результате приведет к ее существенному подорожанию. 

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“У НБУ есть резервы для того, чтобы сгладить возможные последствия. Это означает, что если рост и будет, то плавный. Пока мы видели укрепление гривны и, в принципе, определенный запас для аргументированной девальвации без особых последствий у нас есть“, — делится Владимир Мазуренко.

Эксперты уверенны, что худшим вариантом будет жесткий ответ со стороны агрессора после введения военного положения.

“Может быть блокирование азовских портов. Это худший сценарий. Если будет усугубляться конфликт, это может отобразиться на работе в акватории Азовского моря. При полной блокировке, согласно моим расчетам, порты потеряют до $2 млрд. В Одесском порту оборот 30-35 млн тонн, в Азовском — до 4 млн тонн“, — рассказывает Егор Киян.

Ранее сообщалось, что евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове.

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Теги: доллар в украине, доллар после военного положения, национальный банк украины, мнение экспертов, курс валют в украине
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  26.11.2018, 13:27
Оценка:  0
гость
Бакс несомненно подорожает, а вот если европцы не дадут макрофинансовую "помощь" которую обещали отслюнявить в ближайшие дни и МВФ продинамит с кредитом - то это верный дефолт!
Неужели педро кровавый настолько не уверен в победе на выборах что замутил такое?Или обиделся что турецкий поток прошляпил?
Люблю_Украину    26.11.2018, 13:16
Оценка:  0
Люблю_Украину
Доллар, с-ка хитрый! Что бы в мире не произошло - он сразу дорожает) И его корешь бензин, такой же мудак!
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