НБУ срочно собирает на встречу все крупные банки Украины
В связи с возможным введение военного положения НБУ собирает глав всех крупных банков Украины.
В Национальном банке Украины сегодня, 26 ноября, произойдет встреча глав всех крупных банков Украины в связи с возможным введением военного положения.
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Об этом сообщает УНН.
“Мы подтверждаем, что сегодня состоится встреча (с главами крупнейших банков в Украине в НБУ в связи с возможным введением военного положения в Украине - ред. УНН)“, - подтвердили в пресс-службе НБУ.
Ранее сообщалось, что ждет простых украинцев после введения военного положения.
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