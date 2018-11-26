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НБУ срочно собирает на встречу все крупные банки Украины

Комментариев: 4
В связи с возможным введение военного положения НБУ собирает глав всех крупных банков Украины.
НБУ срочно собирает всех глав больших банков Украины
НБУ срочно собирает всех глав больших банков Украины
facebook.com/NationalBankOfUkraine

В Национальном банке Украины сегодня, 26 ноября, произойдет встреча глав всех крупных банков Украины в связи с возможным введением военного положения. 

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Об этом сообщает УНН.

“Мы подтверждаем, что сегодня состоится встреча (с главами крупнейших банков в Украине в НБУ в связи с возможным введением военного положения в Украине - ред. УНН)“, - подтвердили в пресс-службе НБУ.

Ранее сообщалось, что ждет простых украинцев после введения военного положения.

 

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Теги: военное положение в украине, военное вторжение России, национальный банк украины, банки украины
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  26.11.2018, 14:08
Оценка:  -1
гость
У крымских татар есть хорошая поговорка: "Если сосед россиянин, держи топор острым". Айдер Муждабаев, журналист
realпупик    26.11.2018, 14:15
Оценка:  0
realпупик
И многих россиян порубали острыми топорами отважные татары во время захвата Крыма ?
Pivkov3    26.11.2018, 14:23
Оценка:  +1
Pivkov3
а россиянин это кто? Это гражданин России, или русский?
Goga19041984    26.11.2018, 13:58
Оценка:  +1
Goga19041984
а доллар на теневом рынке тем времени пошел на взлет.
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