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НБУ попросил банки наполнить банкоматы - СМИ

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Национальный банк Украины попросил банки следить за тем, чтобы банкоматы были наполнены наличными.
Стало известно, что Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы наличными
Стало известно, что Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы наличными
flickr.com

Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные, который может увеличиться в связи с ожидаемым введением военного положения. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников внеочередной встречи правления НБУ с руководителями 40 крупнейших банков страны.

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По словам источника, НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием.

Напомним, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года.

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Теги: банки, деньги, НБУ, Нацбанк, наличные, военное положение, Военное положение в Украине
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