НБУ попросил банки наполнить банкоматы - СМИ

Национальный банк Украины попросил банки следить за тем, чтобы банкоматы были наполнены наличными.

Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные, который может увеличиться в связи с ожидаемым введением военного положения. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников внеочередной встречи правления НБУ с руководителями 40 крупнейших банков страны.

Читай также: Что ждет простых украинцев после введения военного положения

По словам источника, НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием.

Напомним, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года.