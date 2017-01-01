НБУ попросил банки наполнить банкоматы - СМИ
Национальный банк Украины попросил банки следить за тем, чтобы банкоматы были наполнены наличными.
Нацбанк попросил банки наполнить банкоматы, чтобы удовлетворить спрос людей на наличные, который может увеличиться в связи с ожидаемым введением военного положения. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает Интерфакс со ссылкой на одного из участников внеочередной встречи правления НБУ с руководителями 40 крупнейших банков страны.
Читай также: Что ждет простых украинцев после введения военного положения
По словам источника, НБУ попросил банки предпринять меры для бесперебойного наполнения наличными банкоматов и пообещал в случае необходимости поддержать банки рефинансированием.
Напомним, Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о введении в стране военного положения до 25 января 2019 года.
Полная версия правил