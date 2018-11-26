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Какие товары в дефиците накануне возможного военного положения

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Растет потребительский спрос на товары продуктов питания.
Что раскупают украинцы в ожидании военного положения
Что раскупают украинцы в ожидании военного положения
depositphotos.com

Торговые сети начинают готовится к возможному росту спроса на некоторые продукты питания в случае введения военного положения. Ритейл ожидает большой ажиотаж, потому планирует увеличить запасы на складах на дополнительные 3-4 дня обычных продаж. 

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Об этом сообщает UBR.

“Наиболее высока вероятность ажиотажного спроса на муку и крупы – цены на которые и без того начали расти. Оборотных средств у торговых сетей недостаточно, чтобы “подстраховаться полностью“ в случае ажиотажа. Пока большинство сетей заняли выжидательную позицию. Принимать решение о пополнении запасов для предотвращения ажиотажа ритейлеры будут 27 ноября“, - рассказал Алексей Дорошенко, председатель Ассоциации поставщиков торговых сетей. 

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Сейчас эксперты опасаются такого же бума на продукты питания, как в феврале 2014 года. Сейчас ажиотаж подкрепляется нестабильностью валютного рынка и девальвацией гривны. Ожидается, то раскупать будут в первую очередь муку, крупы, макароны, сахар и консервы.

Ранее сообщалось, что Евробонды Украины и акции РФ рухнули после атаки на Азове.

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Теги: военное положение, военное, Военное положение в Украине, продукты питания, дефицит, ажиотаж, ритейл
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Комментариев (3)
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germanik    26.11.2018, 18:13
Оценка:  0
germanik
Конфеты и торты Рошен нужно срочно скупить, запастись.
гость  (аноним)  26.11.2018, 17:26
Оценка:  0
гость
Раскудахтались об этом военном положении,понатыкали во все темы,надо ещё спросить какой стул будет,понос или запор.
korvin_ral    26.11.2018, 17:17
Оценка:  0
korvin_ral
Бегом все за гречкой =)
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