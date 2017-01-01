Как возможное военное положение отразится на стоимости продуктов
Председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал заявил, что военное положение никак не отобразится на ценовой политике продовольствия в Украине.
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Об этом сообщают УНН.
“Даже если решение о военном положении примут, это никоим образом не отразится на стоимости продуктов, и на экспорте. Бизнес есть бизнес, а задержки на границах у нас и так всегда были. Если не будет паники и люди не побегут в магазины, ситуация не изменится”, — сказал Шаповал.
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Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко опасается только ажиотажа у населения и обвала гривны, которые могут повлиять на потребительскую инфляцию.
“Необходимо в ближайшие дни сделать все, чтобы не произошло панических действий населения, которые, как и во времена Майдана, могут за 2-3 дня сделать месячный объем закупок, что приведет к временно пустым полкам магазинов и дальнейшего повышения стоимости социальных продуктов длительного хранения. Гривна уже прогнозируемо пошла вниз, пока только на 5 коп. Но ее движение будет очень важным для нас, поскольку значительное ослабление гривны может резко спровоцировать существенную потребительскую инфляцию. И колебания гривны в декабре будут влиять на стоимость товаров и услуг уже в январе 2019 года”, — отметил Дорошенко.
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Новости о возможном введении военного положения уже повлияли на котировки крупных компаний-“кормильцев“ Украины. Например, акции производителей курятины “МХП“ (Наша Ряба) и подсолнечного масла “Кернел“ уже упали в среднем на 1%.
Компания утверждает, что, не смотря на такие колебания, они будут поставлять продукты без перебоев.
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“Оснований для паники нет. Мы полностью контролируем ситуацию и уверяем, что перебоев с нашей продукцией не будет”, — сообщили в “МХП”.
Ранее сообщалось, какие товары в дефиците накануне возможного военного положения.
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