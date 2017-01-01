Как возможное военное положение отразится на стоимости продуктов

Как изменяться цены на продукты, если примут решение о введении военного положения в Украине.

Какими будут цены на продукты во время возможного военного положения depositphotos.com

Председатель Совета по вопросам экспорта продовольствия (UFEB) Богдан Шаповал заявил, что военное положение никак не отобразится на ценовой политике продовольствия в Украине.

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Об этом сообщают УНН.

“Даже если решение о военном положении примут, это никоим образом не отразится на стоимости продуктов, и на экспорте. Бизнес есть бизнес, а задержки на границах у нас и так всегда были. Если не будет паники и люди не побегут в магазины, ситуация не изменится”, — сказал Шаповал.

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Директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко опасается только ажиотажа у населения и обвала гривны, которые могут повлиять на потребительскую инфляцию.

“Необходимо в ближайшие дни сделать все, чтобы не произошло панических действий населения, которые, как и во времена Майдана, могут за 2-3 дня сделать месячный объем закупок, что приведет к временно пустым полкам магазинов и дальнейшего повышения стоимости социальных продуктов длительного хранения. Гривна уже прогнозируемо пошла вниз, пока только на 5 коп. Но ее движение будет очень важным для нас, поскольку значительное ослабление гривны может резко спровоцировать существенную потребительскую инфляцию. И колебания гривны в декабре будут влиять на стоимость товаров и услуг уже в январе 2019 года”, — отметил Дорошенко.

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Новости о возможном введении военного положения уже повлияли на котировки крупных компаний-“кормильцев“ Украины. Например, акции производителей курятины “МХП“ (Наша Ряба) и подсолнечного масла “Кернел“ уже упали в среднем на 1%.

Компания утверждает, что, не смотря на такие колебания, они будут поставлять продукты без перебоев.

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“Оснований для паники нет. Мы полностью контролируем ситуацию и уверяем, что перебоев с нашей продукцией не будет”, — сообщили в “МХП”.

Ранее сообщалось, какие товары в дефиците накануне возможного военного положения.