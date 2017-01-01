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Курсы валют на 27 ноября: НБУ понизил гривну

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 14 копеек – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился на 12 копеек – до 27,85 грн/долл.
НБУ установил курсы валют на вторник
НБУ установил курсы валют на вторник
flickr.com

Национальный банк Украины на 27 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 10 копеек – до 27,89 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 26 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2789,8447 гривны (+10,2619);

– 100 евро – 3170,1005 гривны (+14,7181).

По данным IBC.ua, в первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже упал на 14 копеек – до 27,90 грн/долл, курс в покупке снизился на 12 копеек – до 27,85 грн/долл.

Ранее в НБУ рассказали, как будет работать банковская система в условиях военного положения.

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Источник: korrespondent.net

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