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НБУ за неделю купил более $50 млн

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С конца октября регулятор лишь выкупал валюту на межбанке. С начала года НБУ купил $2,615 млрд, а продал – $1,496 млрд.
НБУ снизил курс гривны в понедельник
НБУ снизил курс гривны в понедельник
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Национальный банк Украины в период с 19 по 23 ноября купил $52,7 млн на межбанковском валютном рынке, тогда как неделей ранее $81 млн, а двумя неделями ранее – $157,4 млн.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на данные НБУ в понедельник, 26 ноября.

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Отмечается, что на минувшей неделе покупка валюты была осуществлена с использованием интервенций по единому курсу, тогда как неделей ранее Нацбанк таким образом купил $61 млн, а еще $20 млн – путем выбора наилучшей цены купли-продажи (Matching).

Всего с начала года НБУ купил $2,615 млрд, а продал – $1,496 млрд.

С конца октября регулятор лишь выкупал валюту на рынке, который в целом характеризовался превышением предложения валюты над спросом на нее, однако 26 ноября после нападения российских военных на украинские корабли в Керченском проливе и перед возможным введением в Украине военного положения ситуация изменилась, и курс гривны начал снижаться.

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Теги: валютный рынок, доллар, валюта, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, межбанковский курс валют, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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