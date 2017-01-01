В Огайо позволят платить налоги в биткоинах

Нововведение, в частности, касается уплаты акцизов на сигареты и страховых взносов за сотрудников.

В американском штате Огайо бизнесменам дадут возможность платить налоги в биткоинах. Об этом в понедельник, 26 ноября, сообщает The Wall Street Journal.

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Речь идет, в частности, об акцизах на сигареты и страховые взносы за сотрудников. Нововведение вступило в силу накануне.

Теперь компаниям будет достаточно зайти на соответствующий сайт и зарегистрироваться для уплаты налогов в криптовалюте.

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Идея возникла у главы казначейства штата Джоша Мандела. По его мнению, такое нововведение является сигналом того, что Огайо планирует создать себе имидж штата, открытого для внедрения технологий.

Отмечается, что в других американских штатах, таких как, например Аризона, Джорджия и Иллинойс, также рассматривалась инициатива разрешения уплаты налогов в криптовалюте, однако она не была одобрена на законодательном уровне.

Ранее сообщалось, сколько будут стоить сигареты и алкоголь в 2019 году в Украине.