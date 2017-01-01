Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Военное положение не ограничит экономику Украины, - МЭРТ

Комментариев: 0
Украинцы могут продолжать осуществлять все экономические операции.
Глава МЭРТ Степан Кубив
Глава МЭРТ Степан Кубив
facebook.com

Указ о военном положении в Украине не ограничит экономику. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на Twitter Министерства экономического развития и торговли.

Читай также: Что будет с долларом при введении военного положения

“Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, как военное положение может отразиться на стоимости продуктов в Украине.

Поделись:
Теги: украина, экономика, военное положение в украине, МЭРТ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь