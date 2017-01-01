Военное положение не ограничит экономику Украины, - МЭРТ

Украинцы могут продолжать осуществлять все экономические операции.

Указ о военном положении в Украине не ограничит экономику. Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на Twitter Министерства экономического развития и торговли.

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“Субъекты хозяйствования и граждане могут осуществлять экономические операции в обычном режиме. Минэкономразвития будет оперативно сообщать о любых изменениях в режиме осуществления экономической и внешнеэкономической деятельности“, - говорится в сообщении.

Укази Президента України “Щодо надзвичайних заходів із забезпечення державного суверенітету і незалежності України та введення воєнного стану в Україні“ та “Про введення воєнного стану в Україні” наразі не накладають обмежень на економічну діяльність на всій території України. pic.twitter.com/6SXGE5UdEd — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 27 ноября 2018 г.

Ранее сообщалось о том, как военное положение может отразиться на стоимости продуктов в Украине.