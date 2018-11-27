Военное положение: Маркарова рассказала о сотрудничестве с МВФ

Министерство финансов продолжит работу к заседанию Совета МВФ.

Положительное решение МВФ откроет доступ к финансированию Всемирного банка и ЕС. Об этом завила министр финансов Оксана Маркарова, сообщает bigmir.net.

По словам Маркаровой, министерство активно работает для завершению процедур к заседанию Совета МВФ.

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“В случае позитивного решения, не только учредят 14-месячную программу МВФ, которая будет основой продолжения макроэкономической стабильности в Украине в течение всего 2019 года, но и откроют доступ к финансированию от Всемирного банка и макрофинансовой помощи от ЕС еще до конца 2018 года“, - написала министр.

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Ранее сообщалось о том, что ВР утвердила введение военного положения в 10 областях: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского. За проект отдали голоса 276 депутатов.