Военное положение в Украине: Как отреагировали соцсети
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на введение военного положения .
Читай также: Военное положение: Маркарова рассказала о сотрудничестве с МВФ
ВР утвердила введение военного положения в 10 областях: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского. За проект отдали голоса 276 депутатов. Журналисты bigmir.net собрали самые инетерсные посты из социальных сетей.
“интернет отключат!!1!еда по талонам! На мой дом нападут!!!!“— so far away (@sterndesss) 26 ноября 2018 г.
Ребят, спасибо, что веселите) #военноеположение
Полная версия правил