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Военное положение в Украине: Как отреагировали соцсети

Комментариев: 2
Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на введение военного положения .
Президент Петр Порошенко в школе Святогорска
Президент Петр Порошенко в школе Святогорска
twitter.com/poroshenko

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ВР утвердила введение военного положения в 10 областях: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского. За проект отдали голоса 276 депутатов. Журналисты bigmir.net собрали самые инетерсные посты из социальных сетей.

 

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Теги: военное положение украине, военное положение в украине, реакция соцсетей, как отреагировали соцсети на военное положение
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Источник: bigmir.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 11:57
Оценка:  +1
гость
И тут петрухе пошла такая пруха! Конкурентов по выборам придавит к ногтю, зарплату и пенсии можно задерживать или совсем не платить, можно заставить народ вкалывать бесплатно! И хук помитингуешь - верные аваковцы расстреляют и рука не дрогнет!
Кроликовод  (аноним)  27.11.2018, 11:17
Оценка:  0
Кроликовод
Хорошо, хоть кто-то в этой "стране" задумывается....
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