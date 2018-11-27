Военное положение в Украине: Как отреагировали соцсети

Пользователи социальных сетей неоднозначно отреагировали на введение военного положения .

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ВР утвердила введение военного положения в 10 областях: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского. За проект отдали голоса 276 депутатов. Журналисты bigmir.net собрали самые инетерсные посты из социальных сетей.