Военное положение: Минсоцполитики будет работать в штатном режиме

Органы соц власти будут бесперебойно работать в обычном режиме.

На работу Минсоцполитики не повлияет введение военного положения facebook.com/MLSP.gov.ua

Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что несмотря на введение военного положения, будет работать в обычном режиме.

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Все учреждения будут работать бесперебойно и не ограничивать никаких выплат социальной помощи.

“Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что военное положение не ограничит экономику Украины.