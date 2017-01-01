Военное положение: Минсоцполитики будет работать в штатном режиме
Органы соц власти будут бесперебойно работать в обычном режиме.
Пресс-служба Министерства социальной политики сообщила, что несмотря на введение военного положения, будет работать в обычном режиме.
Читай также: Военное положение в Украине: Как отреагировали соцсети
Все учреждения будут работать бесперебойно и не ограничивать никаких выплат социальной помощи.
“Таким образом, будет обеспечено бесперебойное предоставление социальной помощи и всех выплат населению в штатном режиме. Никаких ограничений по выплатам социальных пособий и пенсий не будет“, - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что военное положение не ограничит экономику Украины.
Полная версия правил