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Доллар в обменниках подскочил почти до 29 гривен

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Курс гривны начал падать на фоне решения о введении военного положения. Межбанк также открылся снижением украинской валюты.
Доллар резко подорожал в обменниках
Доллар резко подорожал в обменниках
depositphotos.com

Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков утром во вторник, 27 ноября, вырос почти до 29 гривен.

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Курс продажи наличного доллара повысился на 84,2 коп. до 28,8794 UAH/USD, покупки - на 26,64 коп. до 27,9677 UAH/USD

Средний курс покупки евро повысился на 29,41 коп. до 31,6484 UAH/EUR, курс продажи повысился на 85,25 коп. до 32,8223 UAH/EUR.

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В то же время, торги на межбанке открылись долларом по 27,75-27,80 грн. По сравнению с закрытием торгов в предыдущий рабочий день стоимость доллара выросла на 10 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Стоимость евро выросла на 6 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже - до 31,68-31,85 грн.

Ранее сообщалось о том, что ВР утвердила введение военного положения в 10 областях: в Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Херсонской областях и внутренних водах акватории Керченского. За проект отдали голоса 276 депутатов.

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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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adios    27.11.2018, 12:31
Оценка:  0
adios
А где громкие названия типа "гривна пробила очередное дно" )))
Негорро    27.11.2018, 11:54
Оценка:  0
Негорро
Слава Пэде!Пuдорошенко слава!)))))))
Sancho-s    27.11.2018, 12:27
Оценка:  -1
Sancho-s
иди гуляй
Sancho-s    27.11.2018, 12:27
Оценка:  -1
Sancho-s
в школу ходил?
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