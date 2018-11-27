Как зарабатывают на панике во время военного положения

Финансовый эксперт рассказал, что будет с долларом и как рынок зарабатывает на людях.

Объявление о военном положении повлияло на панические настроения простых украинцев, которые быстро скупают продукты и обменивают деньги.

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Об этом сообщает 24 Канал.

“На людях, которые паникуют, зарабатывают деньги“, - заявил финансовый эксперт Сергей Фурса.

Во вторник, 27 ноября, доллар уже продают на 1 гривну дороже. Эксперт уверен, что таким способом черный рынок просто пытается заработать денег на “оленях“.

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“В принципе, в том виде, в котором планируют ввести военное положение, то никаких экономических изменений не будет“, - заявил Фурса.

Так, гривна потеряла всего 10 копеек на межбанковском рынке.

Эксперт советует не обменивать валюту и не скупать продукты в супермаркетах.

“К концу года тот курс, который мы видим 29-29,5, потому что у нас еще сезонное колебание будет в середине декабря. Пик колебания будет конец января и весной гривня снова усилит свои позиции“, - отметил финансовый аналитик.

Ранее сообщалось, что украинцы могут продолжать осуществлять все экономические операции.