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Как зарабатывают на панике во время военного положения

Комментариев: 3
Финансовый эксперт рассказал, что будет с долларом и как рынок зарабатывает на людях.
Из-за паники населения дорожает доллар
Из-за паники населения дорожает доллар
depositphotos.com

Объявление о военном положении повлияло на панические настроения простых украинцев, которые быстро скупают продукты и обменивают деньги. 

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Об этом сообщает 24 Канал.

“На людях, которые паникуют, зарабатывают деньги“, - заявил финансовый эксперт Сергей Фурса.

Во вторник, 27 ноября, доллар уже продают на 1 гривну дороже. Эксперт уверен, что таким способом черный рынок просто пытается заработать денег на “оленях“. 

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“В принципе, в том виде, в котором планируют ввести военное положение, то никаких экономических изменений не будет“, - заявил Фурса.

Так, гривна потеряла всего 10 копеек на межбанковском рынке.

Эксперт советует не обменивать валюту и не скупать продукты в супермаркетах.

“К концу года тот курс, который мы видим 29-29,5, потому что у нас еще сезонное колебание будет в середине декабря. Пик колебания будет конец января и весной гривня снова усилит свои позиции“, - отметил финансовый аналитик.

Ранее сообщалось, что украинцы могут продолжать осуществлять все экономические операции.

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Теги: конфликт на азове, военное положение в украине, военное вторжение России, доллар в украине, колебания курса, паника у населения
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 13:35
Оценка:  0
гость
Это точно что на оленях зарабатывает черный рынок во всех направлениях
гость  (аноним)  27.11.2018, 12:36
Оценка:  -2
гость
Эй, народ! Зрада вроде запрещала митинговать в намордниках, а нацики проплаченые опять в балаклавах скакали...
И никакого осуждения за нарушение закона ни во власти, ни в сми...
гость  (аноним)  27.11.2018, 12:13
Оценка:  -1
гость
А в закарпатье военное положение ввели из-за того что тамошние в чемодан и вокзал упаковывать начали?
Тогда и во Львовской тоже вводить не помешает - голова садовая к пшекам очень неровно дышит! И население тоже по возможности картой поляка обзаводится.
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