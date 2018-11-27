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В США банкомат по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10

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Из-за "бесплатных" денег возле банкомата возникла потасовка.
Банкомат в Америке по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10
Банкомат в Америке по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10
depositphotos.com

При попытке снять 20 долларов в банкомате Банка Америки, мужчина получил 100 долларовые купюры вместо 10-ти. О чем он незамедлительно сообщил в своих социальных сетях, где указал адрес банкомата. 

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Об этом сообщает Click2Houston.

Его сообщение вызвало фурор в социальной сети и люди бросились снимать деньги. Полицейские сообщили, что в очереди даже происходили драки. Потасовки у банкомата продолжались около двух часов, пока шериф округа не разогнал людей в очереди.

Банк Америки незамедлительно прокомментировал происходящее. 

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“Это был инцидент в одном банкомате в Хьюстоне, когда поставщик неправильно загрузил 100 долларов США вместо 10 долларов США. Мы решили этот вопрос. Клиенты смогут сохранить выданные дополнительные деньги“, - говорится в сообщении.

Официальной статистики о количестве людей, снявших деньги и общей суммы, нет.

Ранее сообщалось, что женщина в Тернополе нашла кошелек с деньгами и сразу же вернула хозяину.

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Теги: банкомат, ошибка банкомата, банкомат в америке, удачная находка
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гость  (аноним)  27.11.2018, 16:11
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in US "bancomat" hands $20 bills, fake info
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