В США банкомат по ошибке выдавал 100 долларов вместо 10
При попытке снять 20 долларов в банкомате Банка Америки, мужчина получил 100 долларовые купюры вместо 10-ти. О чем он незамедлительно сообщил в своих социальных сетях, где указал адрес банкомата.
Читай также: Как в Нарнии: После покупки в интернете, мужчина нашел в шкафу 95 тыс евро
Об этом сообщает Click2Houston.
Его сообщение вызвало фурор в социальной сети и люди бросились снимать деньги. Полицейские сообщили, что в очереди даже происходили драки. Потасовки у банкомата продолжались около двух часов, пока шериф округа не разогнал людей в очереди.
Банк Америки незамедлительно прокомментировал происходящее.
Читай также: Банкомат “съел“ карточку: что делать
“Это был инцидент в одном банкомате в Хьюстоне, когда поставщик неправильно загрузил 100 долларов США вместо 10 долларов США. Мы решили этот вопрос. Клиенты смогут сохранить выданные дополнительные деньги“, - говорится в сообщении.
Официальной статистики о количестве людей, снявших деньги и общей суммы, нет.
Ранее сообщалось, что женщина в Тернополе нашла кошелек с деньгами и сразу же вернула хозяину.
Полная версия правил