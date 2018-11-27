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МВФ выплатит Украине более 150 млн долларов

Комментариев: 1
В понедельник Украина получит кредит от МВФ.
Украина получит более 150 млн долларов от МВФ в понедельник
Украина получит более 150 млн долларов от МВФ в понедельник
depositphotos.com

Украина в понедельник, 3 декабря, получит выплату более 150 миллионов долларов от Международного валютного фонда по программе stand by от 2014 года. 

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Об этом сообщают Украинские Новости.

Украине предстоит выплатить 114 333 750 СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу на 27 ноября составляет 3 862,3 гривны за 100 СПЗ.

Согласно графику, Украина должна была выплатить СПЗ дважды в ноябре. 1 ноября 51,049 млн СПЗ, а 5 ноября 257,25 млн СПЗ.

Ранее сообщалось, что после введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной.

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Теги: военное положение в украине, военное вторжение России, конфликт на азове, МВФ, МВФ и Украина, выплата, кредит от мвф
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 16:31
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гость
МВФ выплатит Украине более 150 млн долларов

И это вместо 2 лярдов?
Ах да! - Украине предстоит выплатить 114 333 750
Ну а остаточек за услуги и нашим и вашим так сказать...
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