МВФ выплатит Украине более 150 млн долларов

В понедельник Украина получит кредит от МВФ.

Украина получит более 150 млн долларов от МВФ в понедельник depositphotos.com

Украина в понедельник, 3 декабря, получит выплату более 150 миллионов долларов от Международного валютного фонда по программе stand by от 2014 года.

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Об этом сообщают Украинские Новости.

Украине предстоит выплатить 114 333 750 СПЗ (спецправа заимствования), что по курсу на 27 ноября составляет 3 862,3 гривны за 100 СПЗ.

Согласно графику, Украина должна была выплатить СПЗ дважды в ноябре. 1 ноября 51,049 млн СПЗ, а 5 ноября 257,25 млн СПЗ.

Ранее сообщалось, что после введения военного положения МВФ продолжит переговоры с Украиной.