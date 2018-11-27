Львовский депутат купил 4 квартиры по скидке сам у себя - СМИ

Депутат Григорий Козловский купил квартиры по огромным скидкам в новостройке, которую построила его фирма.

Народный депутат купил 4 квартиры в своей новостройке со скидкой в более 27% uk.wikipedia.org

Стоимость квадратного метра в новостройке Козловского составляет 36 400 гривен. Новый дом находится недалеко от центра Львова, по улице Бойковской. Застройщиком является компания, где Козловский совладелец.

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Об этом сообщает Экспресс.

Так, Козловский приобрел 4 квартиры, которые составляют площадь в 104,6 кв м, 118,2 кв м, 187 кв м и 187,6 кв м. Общая сумма за все квартиры должна была составить около 22 миллионов гривен, но вместо этого депутат заплатил всего около 6 миллионов.

Сумма скидки составила около 28%. Также в дополнение к квартирам, Козловский купил 4 паркоместа всего за 40 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации.