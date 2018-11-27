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Львовский депутат купил 4 квартиры по скидке сам у себя - СМИ

Комментариев: 2
Депутат Григорий Козловский купил квартиры по огромным скидкам в новостройке, которую построила его фирма.
Народный депутат купил 4 квартиры в своей новостройке со скидкой в более 27%
Народный депутат купил 4 квартиры в своей новостройке со скидкой в более 27%
uk.wikipedia.org

Стоимость квадратного метра в новостройке Козловского составляет 36 400 гривен. Новый дом находится недалеко от центра Львова, по улице Бойковской. Застройщиком является компания, где Козловский совладелец. 

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Об этом сообщает Экспресс.

Так, Козловский приобрел 4 квартиры, которые составляют площадь в 104,6 кв м, 118,2 кв м, 187 кв м и 187,6 кв м. Общая сумма за все квартиры должна была составить около 22 миллионов гривен, но вместо этого депутат заплатил всего около 6 миллионов.

Сумма скидки составила около 28%. Также в дополнение к квартирам, Козловский купил 4 паркоместа всего за 40 тыс гривен.

Ранее сообщалось, что иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации.

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Теги: коррупционные схемы, растрата, козловский, депутаты, депутаты-коррупционеры
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.11.2018, 17:35
Оценка:  0
гость
иномарки и загородный дом Поплавского не попали в декларации... ВОТ ТАК ЖЫТЫ ПО НОВОМУ! а простых людей и в хвост и в гриву! "УРА" "БОРЬБА С КОРУПЦИЕЙ" "ЕВРОПА" ...

Ну не евробляху же не расстаможил!!! респект!!!
КиевТроещина1989    27.11.2018, 16:48
Оценка:  +1
КиевТроещина1989
Ну не евробляху же не расстаможил?
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