Всплыли нюансы о растаможке еврономеров после нового закона

За растаможку "просят доплатить" из-за данных по специальному справочнику.

В Украине ввели новую систему оценки стоимости авто, по которой таможенные платежи будут начисляться не по цене авто по документам владельца, а по данным из каталога Шваке (SCHWACKE).

Читай также: В бюджете Пенсионного фонда не учтены поступления от “евроблях“

То есть, если машину продали дешевле из-за повреждений, то оценивать ее будут “как новую“ по авто Шваке. Об этом сообщает Обозреватель.

“Ввез Renault стоимостью 3 тысячи евро из Польши. По предварительной декларации все прошло нормально, проблем не было. А на днях вручили оценку по каталогу Шваке — уже 4,2 тысячи евро. Доплата по платежам почти 17 тысяч гривен“, — рассказал водитель Евгений.

Читай также: “Подводные камни“ в законе про евробляхи: Реальная стоимость растаможки

В ГФС сообщили, что так они пытаются избежать обмана со стороны импортера, который мог заявлять стоимость авто ниже, чем есть на самом деле. Такую систему запустили несколько недель назад. Если сумма, заявленная владельцем, отличается от той, то в каталоге, то на таможне просят “доплатить“.

“Это общепринятый калькулятор для определения стоимости авто. При наличии аргументов они могут снизить цену до указанной вами, но не ниже“, — резюмировал автоюрист Александр Грец.

Ранее сообщалось, сколько владелец заплатил за первое растаможенное авто на еврономерах.