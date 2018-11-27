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Всплыли нюансы о растаможке еврономеров после нового закона

Комментариев: 3
За растаможку "просят доплатить" из-за данных по специальному справочнику.
За растаможку еврономеров "просят доплатить"
За растаможку еврономеров "просят доплатить"
depositphotos.com

В Украине ввели новую систему оценки стоимости авто, по которой таможенные платежи будут начисляться не по цене авто по документам владельца, а по данным из каталога Шваке (SCHWACKE). 

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То есть, если машину продали дешевле из-за повреждений, то оценивать ее будут “как новую“ по авто Шваке. Об этом сообщает Обозреватель.

“Ввез Renault стоимостью 3 тысячи евро из Польши. По предварительной декларации все прошло нормально, проблем не было. А на днях вручили оценку по каталогу Шваке — уже 4,2 тысячи евро. Доплата по платежам почти 17 тысяч гривен“, — рассказал водитель Евгений. 

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В ГФС сообщили, что так они пытаются избежать обмана со стороны импортера, который мог заявлять стоимость авто ниже, чем есть на самом деле. Такую систему запустили несколько недель назад. Если сумма, заявленная владельцем, отличается от той, то в каталоге, то на таможне просят “доплатить“.

“Это общепринятый калькулятор для определения стоимости авто. При наличии аргументов они могут снизить цену до указанной вами, но не ниже“, — резюмировал автоюрист Александр Грец.

Ранее сообщалось, сколько владелец заплатил за первое растаможенное авто на еврономерах.

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Теги: растаможка, авто шваке, каталог шваке, еврономера, евробляхи
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Комментариев (3)
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П    27.11.2018, 17:34
Оценка:  0
П
Это коррупция.
гость  (аноним)  27.11.2018, 17:29
Оценка:  +1
гость
да, морды власти ярко и нагло продолжают иметь людей!... жыты по новому... --ды новые ужрались!
гость  (аноним)  27.11.2018, 17:15
Оценка:  0
гость
"то оценивать ее будут “как новую“..."на днях вручили оценку по каталогу Шваке — уже 4,2 тысячи евро" - и где ж это в Европе новая машина стоит 4200евр? нормально оценили, не пускай сопли...
бляхерам все не так, зае*али уже всех нищеброды
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