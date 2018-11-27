Обменники подняли доллар до 32 гривен
Украинские банки во вторник, 27 ноября, активно поднимают наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения, пишет UBR.
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Средняя цена продажи поднялась на 70 копеек, и закрепилась в рамках 28,50-29,0 грн/$.
При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80-28,30 грн/$.
У не банковских финучреждений котировки выше, и достигают 32 грн/$ на продаже валюты людям.
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Отмечается, что люди продолжают скупать наличную американскую валюту по любым курсам.
“За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине - из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем, люди берут не по $100, как обычно, а достаточно крупные суммы - по $3-5 тыс... Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар“, - рассказал председатель одного из банков.
Из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.
Ранее сообщалось, как зарабатывают на панике во время военного положения.
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