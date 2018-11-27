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Обменники подняли доллар до 32 гривен

Комментариев: 18
В банках доллар населению продают в диапазоне 28-30 гривен, а в обменниках котировки подняли вплоть до 32 гривен.
За два дня доллар в обменниках подорожал на 2-4 гривны
За два дня доллар в обменниках подорожал на 2-4 гривны
ubr.ua

Украинские банки во вторник, 27 ноября, активно поднимают наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения, пишет UBR

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Средняя цена продажи поднялась на 70 копеек, и закрепилась в рамках 28,50-29,0 грн/$. 

При этом минимальная стоимость доллара составляет 28,15 грн/$. А самый дорогой доллар в Харькове, где местный банк Грант предлагает его по 30 грн/$.

При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80-28,30 грн/$. 

У не банковских финучреждений котировки выше, и достигают 32 грн/$ на продаже валюты людям. 

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Отмечается, что люди продолжают скупать наличную американскую валюту по любым курсам.

“За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине - из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем, люди берут не по $100, как обычно, а достаточно крупные суммы - по $3-5 тыс... Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар“, - рассказал председатель одного из банков.

Из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.

Ранее сообщалось, как зарабатывают на панике во время военного положения.

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Теги: валютный рынок, курс валют, Межбанк, обвал гривны, курс гривны, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, обменник, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
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Комментариев (18)
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fkrfyfan    27.11.2018, 19:25
Оценка:  0
fkrfyfan
Зато заборы и мосты перекрасили в синежёлтый цвет!!!!!!!
русский  (аноним)  27.11.2018, 18:57
Оценка:  0
русский
Я смачно вонюче бзданул тухлым на непуганных хохлоидиотАв которые в истерике побежали скупать баксы, которые скоро вернутся назад.. мое зеленое вонючее жидкое течет по рожам истероидов пан керАв. На мУйдане они брали по 40-50, а сегодня уже по 30)). Более вонюче я бзданул только на концерте макса!
гость  (аноним)  27.11.2018, 18:50
Оценка:  0
гость
А пацаны поплыли хз куда и попали в плен... А какой-то пасынок министра тем временем на рот даёт какой-нибудь француженке в Рандже Ровере... Это б...ть нормально ли в военное время??
гость  (аноним)  27.11.2018, 18:47
Оценка:  0
гость
Ой б..ть... Кто не дает победить коррупцию, воровство в правительстве и создать норм флот и авиацию.... Кто бл...ть не даёт???? Путин? Лукашенко? Трамп? А может Меркель?. А так получается мы сидим и у нас есть катера которые ещё не декомунизировали!!
Michael2811    27.11.2018, 18:30
Оценка:  +1
Michael2811
Кошка бросила котят......Это Путин виноват!!!!
гость  (аноним)  27.11.2018, 18:01
Оценка:  0
гость
сам сегодня видел придурков носятся от обменника к обменнику с выпученными глазищами--доллар есть ?доллар есть? они я думаю так и до 50ти за зелёного легко сделают за пару дней. а потом как в 14м купили по 42 а сдавать будут по 22 )) ну точно так будет
Украинец  (аноним)  27.11.2018, 17:49
Оценка:  0
Украинец
мало того, что бакс взлетит, так народ поможет опустить гривну еще ниже. Хотя я думал и так все хранят в баксах бабки. Странные, еще пойдите гречку всю скупите, которую потом крысам скормите
Негорро    27.11.2018, 17:45
Оценка:  -1
Негорро
Эта всё Путин!Эта фсё Расия!Эта фсё Кремль!А тот кто в это не верит,тот ольгинский тролль!!!))))))))
Michael2811    27.11.2018, 18:33
Оценка:  0
Michael2811
За окошком дождь и град-это Путин виноват !
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ    27.11.2018, 17:44
Оценка:  -1
ОТСТРЕЛ_МОСКАЛЕЙ
Если человек долбоЙоб, то это не лечится. Так могут и по 40 продавать, пока будут "покупатели". Самое то что покупают те кому эти баксы в принципе не нужны)) Лохам закон не писан.
Негорро    27.11.2018, 17:50
Оценка:  0
Негорро
Ты прав,шоколадный xyecoc!Именно поэтому я завтра куплю 1000 долларов по 32,а послезавтра продам эту 1000 долларов таким лохам,как ты.Но уже по 35.)))))
гость  (аноним)  27.11.2018, 17:37
Оценка:  0
гость
вот и "не будет последствий" о которой кричат морды власти...
I_gor2    27.11.2018, 17:55
Оценка:  -2
I_gor2
Везде 28.55 продают хоть 100 тыс. дол.
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