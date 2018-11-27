Обменники подняли доллар до 32 гривен

В банках доллар населению продают в диапазоне 28-30 гривен, а в обменниках котировки подняли вплоть до 32 гривен.

За два дня доллар в обменниках подорожал на 2-4 гривны ubr.ua

Украинские банки во вторник, 27 ноября, активно поднимают наличный курс доллара на фоне роста котировок на межбанке, вызванных введением военного положения, пишет UBR.

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Средняя цена продажи поднялась на 70 копеек, и закрепилась в рамках 28,50-29,0 грн/$.

При этом минимальная стоимость доллара составляет 28,15 грн/$. А самый дорогой доллар в Харькове, где местный банк Грант предлагает его по 30 грн/$.

При этом выкуп валюты у населения производится в рамках 27,80-28,30 грн/$.

У не банковских финучреждений котировки выше, и достигают 32 грн/$ на продаже валюты людям.

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Отмечается, что люди продолжают скупать наличную американскую валюту по любым курсам.

“За последние два дня спрос на доллар сильно вырос. Только по одной причине - из-за новостей о введении в стране военного положения. Причем, люди берут не по $100, как обычно, а достаточно крупные суммы - по $3-5 тыс... Люди один за одним обходят обменники и кассы банков и скупают доллар“, - рассказал председатель одного из банков.

Из-за повышенного спроса начал образовываться дефицит наличного доллара.

Ранее сообщалось, как зарабатывают на панике во время военного положения.