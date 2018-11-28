Суда задерживают в Керченском проливе до 11 дней

Мариупольский морской порт работает в штатном режиме. С начала ноября он обработал 32 корабля.

В Мариупольском порту идет погрузка на три судна depositphotos.com

Прохода в порт Мариуполя на входе в Керчь-Еникальский канал по состоянию на 13:00 вторника ожидали 13 судов, в обратном направлении – семь. Об этом сообщает Мариупольский торговый порт 27 ноября на своей странице в Facebook.

"Некоторые простаивают уже более 11 суток", – говорится в сообщении.

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В Мариупольском порту отметили, что он работает в штатном режиме, уточнив, что в настоящее время идет погрузка продукции меткомбинатов на три судна: одно – в Испанию с 8,11 тыс. тонн металлопродукции, два – в Великобританию с 22,1 тыс. тонн стали и слябов и 22,2 тыс. тонн слябов.

Помимо этого, на 3-4 терминалах продолжается сооружение портового элеватора.

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Всего с начала ноября Мариупольский порт обработал 32 корабля. Выгружено 1581 и погружено 559 железнодорожных вагонов.

Напомним, в воскресенье, 25 ноября, Россия заблокировала движение через Керченский пролив с помощью баржи в связи с приближением трех украинских военных кораблей, которые позже были захвачены. Из-за этого образовалась настоящая "пробка" из кораблей, направлявшихся в порты Мариуполя и Бердянска.