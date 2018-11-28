Новый крытый переход в "Борисполе" практически готов

Почти достроен переход в аэропорту "Борисполь" от железнодорожных платформ к терминалу D, уже развешаны информационные таблички для пассажиров.

Центр транспортных стратегий сообщил, что уже практически полностью достроен крытый переход между станцией и терминалом D.

Читай также: Почти полсотни россиян в Борисполе развернули и отправили обратно в Минск

“Пассажиры в сети много возмущались по поводу расположения платформы не внутри терминала и риска намокнуть во время дождя, добираясь к или стоя на платформе. Вопрос можно считать закрытым“, - прокомментировал Иван Лях, руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ.

Так, уже появились новые информационные таблички для пассажиров, которые указывают направление движения к поездам и терминалу.

Читай также: Укрзализныця вводит новый график движения поездов

Процедура официального утверждения названия железнодорожной станции уже завершилась. Новая станция будет называться “Борисполь-аэропорт“, а открытие планирует до начала декабря.

Ранее сообщалось, что МАУ подозревают в хищении миллионов из аэропорта Борисполь.