Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Новый крытый переход в "Борисполе" практически готов

Комментариев: 0
Почти достроен переход в аэропорту "Борисполь" от железнодорожных платформ к терминалу D, уже развешаны информационные таблички для пассажиров.
Новый крытый переход в аэропорту Борисполь
Новый крытый переход в аэропорту Борисполь
cfts.org.ua

Центр транспортных стратегий сообщил, что уже практически полностью достроен крытый переход между станцией и терминалом D.

Читай также: Почти полсотни россиян в Борисполе развернули и отправили обратно в Минск

“Пассажиры в сети много возмущались по поводу расположения платформы не внутри терминала и риска намокнуть во время дождя, добираясь к или стоя на платформе. Вопрос можно считать закрытым“, - прокомментировал Иван Лях, руководитель правового департамента в ДТЭК ВИЭ.

Так, уже появились новые информационные таблички для пассажиров, которые указывают направление движения к поездам и терминалу. 

Читай также: Укрзализныця вводит новый график движения поездов

Процедура официального утверждения названия железнодорожной станции уже завершилась. Новая станция будет называться “Борисполь-аэропорт“, а открытие планирует до начала декабря.

Ранее сообщалось, что МАУ подозревают в хищении миллионов из аэропорта Борисполь.

Поделись:
Теги: борисполь, аэропорт, аэропорт Борисполь, терминал, новая железнодорожная станция, Укрзализниця
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь