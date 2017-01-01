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Парки вместо охраны здоровья: Какой бюджет приняли в Харькове

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В харьковском бюджете на 2019 год уменьшили финансирование сферы охраны здоровья, но увеличили смету на "красоту города".
В Харькове приняли бюджет, в котором на парки выделили больше, чем на охрану здоровья
В Харькове приняли бюджет, в котором на парки выделили больше, чем на охрану здоровья
facebook.com/Харківська-Міська-Рада

В рамках принятого бюджета города Харькова предусматривается снижение финансирования содержания родильных домов, предоставления стоматологических услуг и прочее. Но на обустройство города направляется больше средств. 

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Об этом сообщили Depo.Харьков со ссылкой на заявление депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка во время бюджетной сессии.

“В целом на все скверы и парки - это около 300 млн грн и еще 700 млн грн на зоопарк“, - отметил Черняк. 

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Так, 60 миллионов гривен будет выделено на парк Горького, еще 545 миллионов грн на Сад Шевченко, и на Саржин Яр отдадут 80 млн гривен.

Такой бюджет на 2019 год был поддержан большинством голосов депутатов Харьковского горсовета.

Ранее сообщалось, что имущество Харьковского авиазавода продают из-за долгов.

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Теги: городской бюджет, бюджет 2019, Харьков, депутаты горсовета, горсовет Харькова, депутаты Харькова
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