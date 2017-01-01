Парки вместо охраны здоровья: Какой бюджет приняли в Харькове
В рамках принятого бюджета города Харькова предусматривается снижение финансирования содержания родильных домов, предоставления стоматологических услуг и прочее. Но на обустройство города направляется больше средств.
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Об этом сообщили Depo.Харьков со ссылкой на заявление депутата Харьковского горсовета Игоря Черняка во время бюджетной сессии.
“В целом на все скверы и парки - это около 300 млн грн и еще 700 млн грн на зоопарк“, - отметил Черняк.
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Так, 60 миллионов гривен будет выделено на парк Горького, еще 545 миллионов грн на Сад Шевченко, и на Саржин Яр отдадут 80 млн гривен.
Такой бюджет на 2019 год был поддержан большинством голосов депутатов Харьковского горсовета.
Ранее сообщалось, что имущество Харьковского авиазавода продают из-за долгов.
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