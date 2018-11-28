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Глава Нафтогаза не допускает Счетную палату к аудитам

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Коболев препятствует проведению проверок своевременности выплат дивидендов Счетной палатой.
Коболев препятствует аудиту Счетной палаты
Коболев препятствует аудиту Счетной палаты
facebook.com/andriy.kobolyev

Андрей Коболев, глава правления НАК “Нафтогаз Украины“ блокирует осуществление аудита Счетной палатой. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Валерия Пацкана, главы Счетной палаты на заседании Кабинета министров. 

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На заседании он попросил премьера Владимира Гройсмана поспособствовать разрешению ситуации, так как по его заявлению аудиторов Счетной палаты не пускают в “Нафтогаз“.

Аудиторская служба пытается проверить состояние планирования и своевременных выплат в бюджет дивидендов, которые были начислены на акции “Нафтогаз“. 

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Пацкан утверждает, что глава Андрей Коболев принимает непосредственное участие в блокировании проведения аудита.

“Факт недопуска мы зафиксировали и составили протокол об административном нарушении. Он уже передан в Шевченковский райсуд столицы“, - добавляет Валерий.

Заявление Валерия Пацкана в соц сетях
Заявление Валерия Пацкана в соц сетях
facebook.com

Ранее сообщалось, что Андрей Коболев перевел 7,9 млн долларов от Газпрома маме в США.

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Теги: нафтогаз, счетная палата, аудит, андрей коболев, Валерий Пацкан
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