В банке ВТБ начата ликвидация

Российская "дочка" будет выведена из украинского рынка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ВТБ банке на месяц (с 28 ноября по 27 декабря). Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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“Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО ВТБ БАНК, определенных Законом Украины О системе гарантирования вкладов физических лиц (далее - Закон), в частности, статьями 37-39 Закона, сроком на один месяц с 28 ноября 2018 до 27 декабря 2018 года (включительно) назначен начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Заболотная Юлия Юрьевна“ - говорится в сообщении.

Клиенты банка могут получить информационную поддержку по номеру горячей линии фонда 0 800 308-108.

Ранее сообщалось о том, что “дочка“ ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12 лет назад банк.