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В банке ВТБ начата ликвидация

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Российская "дочка" будет выведена из украинского рынка.
Начало и порядок выплаты вкладов сообщат позже
Начало и порядок выплаты вкладов сообщат позже
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Фонд гарантирования вкладов физических лиц ввел временную администрацию в ВТБ банке на  месяц (с 28 ноября по 27 декабря). Об этом сообщает bigmir.net со ссылкой на пресс-службу Фонда.

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“Уполномоченным лицом Фонда гарантирования вкладов физических лиц с делегированием всех полномочий временного администратора АО ВТБ БАНК, определенных Законом Украины О системе гарантирования вкладов физических лиц (далее - Закон), в частности, статьями 37-39 Закона, сроком на один месяц с 28 ноября 2018 до 27 декабря 2018 года (включительно) назначен начальник отдела анализа финансового состояния банков департамента дистанционного и инспекционного мониторинга деятельности банков Заболотная Юлия Юрьевна“ - говорится в сообщении.

Клиенты банка могут получить информационную поддержку по номеру горячей линии фонда 0 800 308-108.

Ранее сообщалось о том, что “дочка“ ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12 лет назад банк.

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Теги: втб банк банкрот, втб банк ликвидация
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  28.11.2018, 12:59
Оценка:  -1
гость
"Дочка" ВТБ угрожает подать в суд на Порошенко за купленный 12лет назад банк
ВТБ Банк в Украине признали банкротом

Теперь временная АДминистрация...100% следующим шагом"законно"отожмут отделения в областях с воен.полом
И далее весь украинский филиал перекочует повзучим наступом в кишеню шоколаднику
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