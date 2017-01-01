В крупных сетях АЗС бензин подешевел на две гривны

С начала этого месяца операторы суммарно снизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

Сети WOG и ОККО 27-28 ноября снизили цены на бензины и дизтопливо на 50 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга Консалтинговой группы А-95, информирует enkorr в среду, 28 ноября.

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В частности, на станциях ОККО и WOG цена бензина А-92 понизилась до 31,99 грн/л, А-95 - до 32,99 грн/л, ДТ - до 32,49 грн/л. Таким образом, с начала ноября операторы суммарно занизили цены на бензины на 2 грн/л, на ДТ - на 1 грн/л.

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Также на 50 коп./л бензины подешевели на АЗС Укргаздобычи, а ДТ в сети подешевело на 1,1 грн./л. На станциях Marshal бензин А-92 подешевел на 2,9 грн/л, до 26,60 грн./л, А-95 подешевел до 28,30 грн/л (-2,2 грн/л), ДТ - до 29,00 (-0,9 грн/л).

Такие сети как Shell, UPG, SUN OIL, Татнефть-АЗС-Украина и Катрал опустили цены на 0,02- 1 грн/л.

Ранее сообщалось о том, что в Украине снижается стоимость топлива.