"Закон о прописке": Как и насколько накажут за неправильное оформление

Подробности скандального законопроекта "О свободе передвижения и свободном выборе места проживания".

Кто может прийти с проверкой о прописке и насколько оштрафовать facebook.com

Людмила Рябчинская, руководитель сектора Офиса реформ, рассказала, за что могут начислить штраф по новому “Закону о прописке“ в интервью для Politeka.

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“Например, ложными будут считаться сведения, когда человек указывает одно место проживания, а реально обитает в другом. Размер штрафа адекватен, к примеру, штрафу за нарушение ПДД. Мы его установили на таком уровне, чтобы органы власти не злоупотребляли этим пунктом для получения определенной выгоды“, — говорит Рабчинская.

Штраф за подачу неправильных сведений составит от 1,7 тыс до 3,4 тыс гривен. Если гражданин просрочил строк для постановки на новую регистрацию, то он обязан будет заплатить от 17-51 грн до 340-850 грн.

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Однако, просто так с проверкой прийти не могут. Согласно законодательству, проверять могут только после решения суда или после приглашения инспектора. Также, после принятия решения о проверке, человека должны предупредить в течении пяти дней с помощью уведомления, и предоставить анкету для актуализации данных и основания, на которых была начата проверка.

“Если гражданин согласен на визит, ему необходимо выбрать две даты в пятнадцатидневный срок и временной промежуток с семи утра до 21:00. Такая же процедура предусмотрена при частой смене мест регистрации, то есть более трех раз за год“, — говорит эксперт.

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Если гражданин проживает сразу в нескольких местах, то для регистрации потребуется выбрать только одно.

“Письмо с анкетой отправляется тому лицу, которое подлежит снятию с регистрации. Письмо заказное либо e-mail, то есть другой человек ответить на него не может. Например, при разводе муж хочет снять с регистрации супругу, но он никак не сможет повлиять на то, получит ли она письмо и узнает ли об этом. Если человек писем не получал, не отвечал, то есть на контакт не выходил — регистрация аннулируется. При этом ее можно оспорить, доказав, что вы были в длительной командировке или болели, поэтому физически не могли получить корреспонденцию“, — добавила Людмила Рабчинская.

Ранее сообщалось, в Украине упростят систему прописки.