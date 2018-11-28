Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Нацбанк объяснил паникой падение гривны

Комментариев: 1
Вскоре паника спадет и курс доллара вернется к рыночному уровню, уверены в центробанке.
Скачек курса доллара - временный, заверили в НБУ
Скачек курса доллара - временный, заверили в НБУ
flickr.com

Резкое подорожание доллара в обменниках обусловлено последними новостями психологического фактора. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба Национального банка.

Читай также: Глава Нафтогаза не допускает Счетную палату к аудитам

"Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов", - сообщили в НБУ.

Читай также: Скупают консервы и спички: Как украинцы готовятся к военному положению

Как отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.

Отметим, накануне стоимость доллара в обменниках подскочила вплоть до 32 гривен. Сегодня утром доллар несколько подешевел, но вскоре возобновил рост.

Поделись:
Теги: валютный рынок, НБУ, курс валют, обвал гривны, курс гривны, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, обменник, гривна упала, падение гривны
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  28.11.2018, 17:43
Оценка:  +1
гость
Как Я паника не за х..р баксы покупать тут на жрачку з горем пополам хватает !!!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь