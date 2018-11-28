Нацбанк объяснил паникой падение гривны

Вскоре паника спадет и курс доллара вернется к рыночному уровню, уверены в центробанке.

Резкое подорожание доллара в обменниках обусловлено последними новостями психологического фактора. Об этом в среду, 28 ноября, сообщает пресс-служба Национального банка.

Читай также: Глава Нафтогаза не допускает Счетную палату к аудитам "Мы ожидаем, что после ослабления его давления конкуренция среди участников рынка обусловит уменьшение маржи на проведение операций по обмену валюты, и курс гривны на наличном рынке вновь вернется к рыночному уровню, определенному фундаментальными факторами", - говорится в сообщении.

"Для обеспечения стабильности на валютном рынке НБУ продолжает внимательно следить за его состоянием и в случае необходимости будет выходить с интервенциями для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний. Нацбанк имеет для этого достаточно ресурсов - объем международных резервов достигает 17,8 млрд долларов", - сообщили в НБУ.

Читай также: Скупают консервы и спички: Как украинцы готовятся к военному положению

Как отмечается, Нацбанк продолжает придерживаться политики гибкого курсообразования, при котором курс гривны определяет рынок.

Отметим, накануне стоимость доллара в обменниках подскочила вплоть до 32 гривен. Сегодня утром доллар несколько подешевел, но вскоре возобновил рост.