Порошенко сегодня проведет переговоры с Лагард

В связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом глава государства сообщил во время выступления в Козельце Черниговской области в среду, 28 ноября.

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“Я сейчас еду в Чернигов, потом в Киев. Состоятся переговоры с Кристин Лагарлд. Все у нас будет хорошо“, - отметил президент.

Также Порошенко рассказал, что в связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро.