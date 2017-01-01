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Порошенко сегодня проведет переговоры с Лагард

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В связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.
Президент Украины Петр Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко
president.gov.ua

Президент Украины Петр Порошенко сегодня проведет переговоры с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард. Об этом глава государства сообщил во время выступления в Козельце Черниговской области в среду, 28 ноября.

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“Я сейчас еду в Чернигов, потом в Киев. Состоятся переговоры с Кристин Лагарлд. Все у нас будет хорошо“, - отметил президент.

Также Порошенко рассказал, что в связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко ратифицировал договор о предоставлении Украине до 1 миллиарда евро

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Теги: МВФ, Порошенко, Лагард, Петр Порошенко, транш МВФ, транш МВФ для Украины
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Источник: korrespondent.net

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