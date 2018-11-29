Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курсы валют на 28 ноября: гривна замедлила падение

Комментариев: 1
Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 19 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке поднялся на 18 копеек – до 28,30 грн/долл.
НБУ установил курсы валют на четверг
НБУ установил курсы валют на четверг
depositphotos.com

Национальный банк Украины на 29 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 20 копеек – до 28,10 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 28 ноября.

Читай также: Военное положение: Почему не стоит снимать вклады и менять гривну на доллары

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2826,9049 гривны (+16,3715);

– 100 евро – 3189,8795 гривны (+6,1073).

По данным IBC.ua, в третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 19 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке поднялся на 18 копеек – до 28,30 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк объяснил паникой падение гривны.

Поделись:
Теги: гривна, доллар, НБУ, Нацбанк, Межбанк, обвал гривны, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, гривна упала, падение гривны, доллар на межбанке
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Marvia    29.11.2018, 12:20
Оценка:  0
Marvia
народ нищает, а порошенки и иже с ними в войнушки играют
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь