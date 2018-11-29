Курсы валют на 28 ноября: гривна замедлила падение

Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 19 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке поднялся на 18 копеек – до 28,30 грн/долл.

Национальный банк Украины на 29 ноября 2018 года опустил курс гривны более чем на 20 копеек – до 28,10 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в четверг, 28 ноября.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2826,9049 гривны (+16,3715);

– 100 евро – 3189,8795 гривны (+6,1073).

По данным IBC.ua, в третий рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже вырос на 19 копеек – до 28,34 грн/долл, курс в покупке поднялся на 18 копеек – до 28,30 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк объяснил паникой падение гривны.