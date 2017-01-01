В Украине выявили более 7000 нелегальных работников
Государственная фискальная служба в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов в январе-октябре выявила 7300 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В ГФС отмечают, что в 46% проверенных компаний нарушали законодательство.
ГФС также доначислила нарушившим законодательство работодателям 1,4 млрд грн налоговых платежей.
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По информации ведомства, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса - 601,5 млн грн, военного сбора - 37,5 млн грн.
Помимо этого, ГФС за указанный период выявила 23,1 тысяч граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.
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