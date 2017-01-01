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В Украине выявили более 7000 нелегальных работников

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В ГФС сообщили, что за январь-октябрь нарушения выявлены у 46% проверенных субъектов хозяйствования.
ГФС выявила 7,3 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений
ГФС выявила 7,3 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений
depositphotos.com

Государственная фискальная служба в ходе проверок бизнеса относительно выполнения налогового законодательства при выплате заработной платы и других доходов в январе-октябре выявила 7300 тысячи наемных работников без оформления трудовых отношений. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

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В ГФС отмечают, что в 46% проверенных компаний нарушали законодательство.

ГФС также доначислила нарушившим законодательство работодателям 1,4 млрд грн налоговых платежей.

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По информации ведомства, доначисления по уплате налога на доходы физических лиц составили 753 млн грн, единого взноса - 601,5 млн грн, военного сбора - 37,5 млн грн.

Помимо этого, ГФС за указанный период выявила 23,1 тысяч граждан, которые совершали предпринимательскую деятельность без государственной регистрации.

Ранее сообщалось о том, как зарабатывать много и с чего начать.

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Теги: работа, работодатели, доходы, трудовые права, Фискальная служба, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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