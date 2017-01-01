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Украина экспортировала агропродукции почти на $15 млрд

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Главным экспортером украинской продукции остаются страны Азии и Евросоюза, на третьем месте - Африка.
Больше всего аграрной продукции Украины покупают страны Азии
Больше всего аграрной продукции Украины покупают страны Азии
depositphotos.com

За десять месяцев 2018 года экспорт агропродукции из Украины составил $14,8 млрд. Об этом в четверг, 29 ноября, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия. 

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“Нашими главными торговыми партнерами в области АПК остаются страны Азии, которые занимают первое место в региональной структуре экспорта, второе – Европейский Союз, третье – страны Африки“, – уточнила замминистра аграрной политики по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева.

По данным министерства, среди экспортируемых товаров наибольшие доли приходятся на масло (22%), кукурузу (17%), пшеницу (16,3%) и семена рапса (5,6%). 

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Согласно сообщению ведомства, рост экспорта ($165 млн) агропродукции произошел за счет увеличения экспорта мяса птицы (на 32%, или на $102,3 млн), семян рапса (на 11,9%, $89,5 млн), кукурузы на (3,6%, $88,3 млн) и некоторые другие категории.

При этом Украина импортировала продукции на 4,3 млрд долларов. 

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“Импорт также заметно увеличился – на 20,8%. Больше всего на украинский рынок поставляли следующие товары: рыбу, ракообразные, плоды, орехи, табак, какао-бобы, шоколад, масло, кофе, чай и пряности“, - добавила Трофимцева.

Ранее сообщалось, что урожай зерновых в Украине превысил 66 млн тонн - это больше, чем самый высокий показатель 2016 года.

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Теги: торговля, экспорт, Импорт, агрокомплекс, Минагрополитики, сельхозпродукция
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