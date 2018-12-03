Транш ЕС поступит в госбюджет в декабре - Минфин
Первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине от Европейского союза в сумме 500 млн евро поступит в середине декабря. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщается на сайте Министерства финансов.
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Согласно сообщению, средства будут зачислены в государственный бюджет.
Минфин уточняет, что макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов. Точная стоимость финансирования будет определена при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2% годовых.
Кроме того, ведомство напоминает, что средства макрофинансовой помощи предоставляются при условии выполнения Украиной предварительных требований ЕС. Условия первого транша уже выполнены.
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“ЕС помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины“, - сообщила министр финансов Оксана Маркарова.
Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.
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