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Транш ЕС поступит в госбюджет в декабре - Минфин

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Первый транш макрофинпомощи Евросоюза поступит в государственный бюджет в середине декабря, сообщили в Министерстве финансов Украины.
Транш ЕС ожидают в середине декабря
Транш ЕС ожидают в середине декабря
depositphotos.com

Первый транш четвертой программы макрофинансовой помощи Украине от Европейского союза в сумме 500 млн евро поступит в середине декабря. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщается на сайте Министерства финансов. 

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Согласно сообщению, средства будут зачислены в государственный бюджет.

Минфин уточняет, что макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов. Точная стоимость финансирования будет определена при выходе Европейской комиссии на внешний рынок заимствований, но не будет превышать 2% годовых. 

Кроме того, ведомство напоминает, что средства макрофинансовой помощи предоставляются при условии выполнения Украиной предварительных требований ЕС. Условия первого транша уже выполнены. 

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“ЕС помогает Украине осуществлять реформы, которые критически важны для нашего дальнейшего развития и устойчивого экономического роста. Министерство финансов благодарно за эту поддержку и сегодняшнее решение Европейской комиссии. Оно свидетельствует, что прогресс Украины очевиден для наших международных партнеров. Наша задача сделать положительный эффект от реформ заметным для каждого гражданина Украины“, - сообщила министр финансов Оксана Маркарова.

Ранее сообщалось, что в связи с введением военного положения не будет отменена для Украины ни одна программа поддержки со стороны МВФ и Всемирного банка.

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Теги: Украина-ЕС, Минфин, транш, Госбюджет, макрофинансовая помощь
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 11:32
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при условии выполнения Украиной предварительных требований ЕС. Условия первого транша уже выполнены.

Тарифы подняли, военное положение ввели... получите " макрофинансовая помощь предоставляется в виде займов."
А то откинете копыта раньше времени!
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