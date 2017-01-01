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В Украине подешевело топливо на АЗС

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Стоимость бензинов и дизельного топлива в период с 29 по 30 ноября снизилась на 20-50 коп./л.
Стоимость бензинов и дизельного топлива снизилась
Стоимость бензинов и дизельного топлива снизилась
depositphotos.com

На АЗС в период с 29 по 30 ноября стоимость бензинов и дизельного топлива снизилась на 20-50 коп./л. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов. 

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Так, на станциях оператора SOCAR бензин подешевел на 50 коп./л, до: А-92 - 31,99 грн/л, А-95 - 32,99 грн/л. На столичные станциях Shell топливная линейка подешевела на 40-60 коп./л, до: А-92 - 30,99 грн/л, А-95 - 32,89 грн/л, ДТ - 32,29 грн/л.

На АЗС BVS цены снизились на 14-50 коп./л, до: А-92 - 30,79 грн/л, А-95 - 31,49 грн/л, ДТ - 30,59 грн/л.

На станциях Glusco в Киеве топливо подешевело на 20-70 коп./л, до: А-92 - 30,65 грн/л, А-95 - 31,65 грн/л, ДТ - 31,15 грн/л.

Таким образом, по состоянию на 30 ноября средняя цена на топливо в Украине составила: А-92 - 30,25 грн/л, А-95 - 31,36 грн/л, А-95 Премиум - 32,47 грн/л, ДТ - 31,08 грн/л и ДТ Премиум - 32,50 грн/л.

Ранее сообщалось, что в крупных сетях АЗС бензин подешевел на две гривны.

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Теги: топливо, бензин, АЗС, заправка, дизтопливо
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