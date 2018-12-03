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Главный покупатель украинского сахара перестал его принимать

Комментариев: 4
Если проблема с Узбекистаном не будет решена, то Украина потеряет основной рынок сбыта для своего сахара.
В прошлом году Узбекистан купил у Украины почти 210 тысяч тонн сахара
В прошлом году Узбекистан купил у Украины почти 210 тысяч тонн сахара

Украинский сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружаются и не растамаживаются из-за запрета принимать грузы из Украины. 

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Об этом сообщает ассоциация Укрцукор в пятницу, 30 ноября. 

“Такая внезапная остановка приводит к невыполнению условий заключенных ранее контрактов. А с учетом того, что последние полгода основным импортером отечественного сахара был именно Узбекистан, мы можем сказать, что теряем основной рынок сбыта“, – сказала руководитель аналитического отдела ассоциации Укрцукор Руслана Бутило. 

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Ассоциация направила официальное обращение в Минагрополитики и в Минэкономразвития Украины с просьбой предоставить разъяснения и решить ситуацию по задержанию украинской продукции при ввозе на территорию Узбекистана.

Отмечается, что за 2017-2018 маркетинговый год Украина поставила на внешние рынки 560,4 тысяч тонн сахара, основным покупателем стал Узбекистан, импортировав почти 210 тысяч тонн сахара на сумму 79,1 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Президент убежден, что экономика Украины получит новый толчок, в результате которого экспорт украинской продукции в ЕС будет увеличиваться.

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Теги: Украина, Узбекистан, сахар, экспорт, груз, продукция
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 11:40
Оценка:  0
гость
10:58

у нас скорее выкинут на свалку и закопают,чем подешевет,бо жаба давит
гость  (аноним)  03.12.2018, 11:24
Оценка:  0
гость
Не удивительно: в России очень хороший урожай сахарной свеклы, наверное узбеки берут там где дешевле? Украина покупает уголь в Пенсильвании - а Россия не пытается заставлять покупать свой уголь.
гость  (аноним)  03.12.2018, 11:08
Оценка:  0
гость
Не подешевеет.
гость  (аноним)  03.12.2018, 10:58
Оценка:  -1
гость
у нас подешевеет
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