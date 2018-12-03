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Доллар падает: Курс валют на 3 декабря

Комментариев: 1
Курс доллара на межбанке продолжает снижатся как в покупке, так и в продаже. НБУ укрепил курс гривны.
В первый понедельник декабря курс доллара упал
В первый понедельник декабря курс доллара упал
depositphotos.com

В среду, 3 декабря, Национальный банк Украины увеличил курс гривны до 28,22 гривен за доллар, что на 17 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс валют установлен на уровне: 

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– 100 долларов США – 2822,2764 гривны (-16,8168);

– 100 евро – 3205,8238 гривны (-27,0516).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже и в покупке снизился на 8 копеек - до 28,22 грн/долл и до 28,17 грн/долл.

Ранее сообщалось, почему не стоит снимать вклады и менять гривну на доллары во время военного положения.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, доллары, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  03.12.2018, 11:41
Оценка:  0
гость
да хоть он на пол шестого упадёт.жизнь всё равно лучше не станет.
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