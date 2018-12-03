Доллар падает: Курс валют на 3 декабря

Курс доллара на межбанке продолжает снижатся как в покупке, так и в продаже. НБУ укрепил курс гривны.

В среду, 3 декабря, Национальный банк Украины увеличил курс гривны до 28,22 гривен за доллар, что на 17 копеек больше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Официальный курс валют установлен на уровне:

Читай также: Миссия МВФ изучит инициативу Порошенко о новом налоге

– 100 долларов США – 2822,2764 гривны (-16,8168);

– 100 евро – 3205,8238 гривны (-27,0516).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже и в покупке снизился на 8 копеек - до 28,22 грн/долл и до 28,17 грн/долл.

Ранее сообщалось, почему не стоит снимать вклады и менять гривну на доллары во время военного положения.