На аукционе в Нью-Йорке продали три лунные песчинки, добытые советскими учеными

Фрагменты лунного грунта были проданы за 855 тысяч долларов.

Частички луны были проданы на аукционе за 855 тыс долларов

Частички луны были проданы на аукционе за 855 тыс долларов Частички луны были проданы на аукционе за 855 тыс долларов

Добытые советскими учеными в 1970 году, три лунные песчинки были проданы на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $855 тыс долларов.

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Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.

Эти частички луны советская станция Луна-16 доставила еще в сентябре 1970 года. Потом их подарили вдове Сергея Королева, который в то время был генеральным конструктором ракетно-космической промышленности СССР. В 1993 году она продала их Sotheby’s.

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Остается неизвестным новый владелец частичек. Его имя раскрыто не будет. Но теперь покупатель является единственным в мире частным владельцем частиц лунного грунта.

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