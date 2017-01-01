На аукционе в Нью-Йорке продали три лунные песчинки, добытые советскими учеными
Добытые советскими учеными в 1970 году, три лунные песчинки были проданы на аукционе Sotheby’s в Нью-Йорке за $855 тыс долларов.
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Об этом сообщается на официальном сайте аукционного дома.
Эти частички луны советская станция Луна-16 доставила еще в сентябре 1970 года. Потом их подарили вдове Сергея Королева, который в то время был генеральным конструктором ракетно-космической промышленности СССР. В 1993 году она продала их Sotheby’s.
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Остается неизвестным новый владелец частичек. Его имя раскрыто не будет. Но теперь покупатель является единственным в мире частным владельцем частиц лунного грунта.
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