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Почти 2 млн трудовых мигрантов из Украины работают в Польше

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В польских учебных заведениях учатся еще 40 тысяч украинцев.
В Польше работает около 2 млрд украинцев, а около 40 тыс учится
В Польше работает около 2 млрд украинцев, а около 40 тыс учится
depositphotos.com

На заседании украинско-польского форума в Киеве в субботу, 1 декабря, министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович сообщил, что почти 2 миллиона украинцев работают в Польше и еще 40 тысяч находятся на обучении в польских учебных заведениях. 

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Об этом сообщает Зеркало недели.

“Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства“, — сказал Чапутович. 

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Также он добавил, что около 1,2 млн виз было выдано украинцам в 2017 году.

Так, например, украинский строитель зарабатывает в Польше (и странах Прибалтики) около 1 тыс евро в месяц, работая нелегально. А вот в Германии зарплата уже будет достигать 2-2,5 тыс евро. Пишет UBR. 

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После официального обустройства можно найти работу с более высокой зарплатой и с предоставлением социального пакета. Вместе с тем, на пересчет соотношений зарплат, а также за сет большей энергоэффективности и меньшей площади помещений, за коммунальные услугу в Германии платят практически столько же, сколько и в Украине.

Цены на продукты в Германии немного выше, чем в Польше, но и зарплаты соответственно тоже выше.

Ранее сообщалось, что каждые 30 секунд из Украины выезжает 1 человек, а с марта 2018 года из страны выехало 720 тысяч украинцев.

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Теги: заробитчане, трудовые мигранты, миграционные процессы в украине, украинские мигранты, эмигранты, миграция, миграция в европу, миграция в украине
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