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Военное положение: в НБУ рассказали о влиянии на банки

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В Национальном банке сообщают, что состояние банковской системы в настоящее время является стабильным.
В Нацбанке рассказали о состоянии банковской системы
В Нацбанке рассказали о состоянии банковской системы
depositphotos.com

Состояние банковской системы в настоящее время является стабильным, введение военного положения в стране не повлияло на работу банковской системы. Об этом сообщила первый замглавы Национального банка Украины Екатерина Рожкова во время брифинга в Киеве в понедельник, 3 декабря, пишет Интерфакс.

По ее словам, оттоки по банковской системе отсутствуют.

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"У меня пока отсутствуют данные за пятницу, но объем срочных депозитов не изменился в целом по банковской системе, если сравнивать состояние за неделю до введения военного положения и последние данные, которые мы видели на утро пятницы", - сказала Рожкова.

Первый замглавы уточнила, что ликвидность банковской системы в настоящее время колеблется между 72-75 млрд грн. Обращения банков за поддержкой ликвидности отсутствуют.

"Колебания, которые мы видели, это были колебания текущих остатков. Но им характерны колебания, которые абсолютно не связаны с паническими настроениями", - подчеркнула Рожкова.

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По ее данным, в первые два дня после ввода военного положения действительно колл-центры банков работали более интенсивно, поскольку поступало очень много вопросов от населения. Вместе с тем, на сегодняшний день ситуация стабилизировалась, добавила она.

Первый замглавы НБУ отметила, что первые дни после введения военного положения также наблюдалась повышенная чувствительность населения к ситуации на валютном рынке, особенно в тех областях, которые указаны в законе Верховной Рады. Тем не менее, на сегодня ситуация стабилизировалась.

Ранее сообщалось о том, как украинцы готовятся к военному положению.

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Теги: банки, НБУ, банки Украины, Нацбанк, военное положение, Военное положение в Украине
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Источник: korrespondent.net

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