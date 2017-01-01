Нацбанк взыскал 30,4 млн грн с Укрсоцбанка после проверок
По результатам проверок по предотвращению отмывания денег, Национальный банк Украины наложил санкции на три украинских банка.
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Об этом сообщают ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Укрсоцбанк“ оштрафовали на 30 400 000 грн за «проведение финансовых операций по документам с признаками фиктивности по выдаче средств на сумму более 1 млрд грн“, - заявляет пресс-служба.
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“Райффайзен Банк Аваль“ за невыполнение обязанности проводить мониторинг финансовых операций получил предупреждение.
Штраф в размере 4 200 000 гривен получил “Мисто Банк“ за снятие его клиентами со своих счетов средств, которые значительно превышают сумму заявленных ими доходов.
Ранее сообщалось, что решение Арбитражного трибунала в Париже в деле Ощадбанка против РФ является окончательным и обязательным для выполнения сторонами и компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день.
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