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Нацбанк взыскал 30,4 млн грн с Укрсоцбанка после проверок

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Проверка показала, что Укрсоцбанк проводил сомнительные финансовые операции.
НБУ оштрафовало Укрсоцбанк за подозрительные финансовые операции
НБУ оштрафовало Укрсоцбанк за подозрительные финансовые операции
depositphotos.com

По результатам проверок по предотвращению отмывания денег, Национальный банк Украины наложил санкции на три украинских банка. 

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Об этом сообщают ZAXID.NET со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Укрсоцбанк“ оштрафовали на 30 400 000 грн за «проведение финансовых операций по документам с признаками фиктивности по выдаче средств на сумму более 1 млрд грн“, - заявляет пресс-служба. 

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“Райффайзен Банк Аваль“ за невыполнение обязанности проводить мониторинг финансовых операций получил предупреждение.

Штраф в размере 4 200 000 гривен получил “Мисто Банк“ за снятие его клиентами со своих счетов средств, которые значительно превышают сумму заявленных ими доходов.

Ранее сообщалось, что решение Арбитражного трибунала в Париже в деле Ощадбанка против РФ является окончательным и обязательным для выполнения сторонами и компенсация Ощадбанку от РФ будет расти почти на $100 тысяч в день.

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Теги: национальный банк украины, нацбанк, нбу, Укрсоцбанк, мисто банк, Райфайзен банк Аваль, штрафы
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