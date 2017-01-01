Украина в топе антирейтинга по банковским кризисам

Прямые потери экономики страны от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП.

В Нацбанке сообщили, что Украина в топ-3 антирейтинга по банковским кризисам Getty Images

Украина в тройке стран, которые лидируют в мире по частоте системных банковских кризисов. Об этом в понедельник, 3 декабря, пишет УНИАН со ссылкой на материалы Национального банка Украины к презентации новой стратегии регулятора по макропруденциальной политике для предупреждения системных кризисов.

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Отмечается, что прямые потери экономики нашей страны от последнего кризиса 2014-2016 годов составили почти 40% ВВП.

Как пояснил глава НБУ Яков Смолий в ходе презентации стратегии, она нацелена на предупреждение накопления и реализации системных кризисных рисков в финансовом секторе, а также на повышение его устойчивости к кризисным явлениям.

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"Реализация Национальным банком макропруденциальной политики будет содействовать не только устойчивости финансовой системы, но и усилению доверия к банкам, поддержке дальнейшей макроэкономической стабильности. В долгосрочной перспективе она позволит обеспечить стабильный экономический рост, более устойчивый к негативным шокам и кризисам", - отметил он.

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