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В Украине запретили лекарство от вздутия живота

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В Украине запретили Эспумизан - лекарственный препарат для применения в случае функциональных нарушений кишечника.
В Украине запретили лекарственное средство Эспумизан
В Украине запретили лекарственное средство Эспумизан
apteka911.com.ua

В Украине временно запретили реализацию и применение лекарственного средства Эспумизан, которое использовалось при лечении нарушений работы кишечника. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает пресс-центр Государственной службы лекарственных средств и контроля за наркотиками.

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"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства Эспумизан, капли оральные, эмульсия, 40 мг/мл, по 30 мл во флаконе с капельницей-вставкой и пробкой, по одному флакону в картонной коробке, серии 82031, производства Берлин-Хеми АГ, Германия", - говорится в распоряжении.

Теперь аптечные учреждения обязаны безотлагательно после получения данного распоряжения проверить наличие указанного лекарственного средства и принять меры по изъятию его из оборота путем возврата поставщику (производителю) и/или уничтожения.

Ранее в Украине временно запретили реализацию и применение противопростудного лекарственного средства Колдфлю.

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Теги: Лекарственные препараты, лекарство, лекарства, аптеки, аптека, запрет
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Источник: korrespondent.net

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