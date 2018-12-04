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Транзит российского газа через Украину сократился

Комментариев: 2
Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4%.
Транзит газа через украинскую ГТС в январе-ноябре 2018 года составил 79,162 млрд кубометров
Транзит газа через украинскую ГТС в январе-ноябре 2018 года составил 79,162 млрд кубометров
facebook.com/NaftogazUA

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,162 миллиарда кубометров. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает оператор ГТС - госкомпания Укртрансгаз.

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В частности, указано, что за ноябрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,1 миллиарда кубометров, что на 12,3% меньше, чем за ноябрь прошлого года.

Ранее сообщалось о том, как в Украине изменились цены за последние 5 лет.

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Теги: газ, ГТС, транзит, российский газ, Укртрансгаз, газотранспортная система, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Предаторр    04.12.2018, 13:09
Оценка:  0
Предаторр
Чем быстрее этот транзит прекратится,тем быстрее наша охреНэнька обретёт истинную независимость от"газовой иглы"аХрессора и Аккупанта!!!))))))))))
гость  (аноним)  04.12.2018, 13:01
Оценка:  +1
гость
Чуешь палец в жoпе? А руки то вот они! ГА-ГА-ГА-ГА....
Адаптируйтесь к безтранзиту, бесвисовые лохлюндики!
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