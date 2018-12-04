Транзит российского газа через Украину сократился

Транзит российского газа через газотранспортную систему Украины в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4%.

Транзит газа через украинскую ГТС в январе-ноябре 2018 года составил 79,162 млрд кубометров facebook.com/NaftogazUA

Транзит природного газа через украинскую газотранспортную систему в январе-ноябре 2018 года сократился на 7,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 79,162 миллиарда кубометров. Об этом в понедельник, 3 декабря, сообщает оператор ГТС - госкомпания Укртрансгаз.

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В частности, указано, что за ноябрь транзит газа из РФ по территории Украины составил 7,1 миллиарда кубометров, что на 12,3% меньше, чем за ноябрь прошлого года.

Ранее сообщалось о том, как в Украине изменились цены за последние 5 лет.