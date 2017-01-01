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Курсы валют на 4 декабря: гривна снова укрепилась

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Курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,16 грн/долл, курс в покупке упал на три копейки – до 28,14 грн/долл.
Нацбанк установил курсы валют на вторник
Нацбанк установил курсы валют на вторник
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Национальный банк Украины на 4 декабря 2018 года повысил курс гривны почти на пять копеек – до 28,17 гривен за доллар – по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора в понедельник, 3 декабря.

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НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2817,2738 гривны (-5,0026);

– 100 евро – 3192,5347 гривны (-13,2891).

В первый рабочий день недели курс доллара на межбанковском валютном рынке в продаже снизился на шесть копеек – до 28,16 грн/долл, курс в покупке также упал на три копейки – до 28,14 грн/долл.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк объяснил паникой падение гривны.

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Теги: гривна, доллар, евро, НБУ, Нацбанк, Межбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, доллар на межбанке
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Источник: korrespondent.net

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