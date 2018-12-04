Цены на нефть продолжают расти

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале выросла в цене до 62,18 доллара за баррель по состоянию на утро 4 декабря.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром во вторник, 4 декабря, выросли в цене до 62,18 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,38 доллара за баррель, прибавив 0,81%.

Ранее сообщалось о том, что мировыми ценами на нефть управляют три человека.