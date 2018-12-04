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Цены на нефть продолжают расти

Комментариев: 2
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в феврале выросла в цене до 62,18 доллара за баррель по состоянию на утро 4 декабря.
Цены на "черное золото" возобновили рост
Цены на "черное золото" возобновили рост
Getty Images

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале утром во вторник, 4 декабря, выросли в цене до 62,18 доллара за баррель. Об этом сообщает Bloomberg.

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В частности, по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,79%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,38 доллара за баррель, прибавив 0,81%.

Ранее сообщалось о том, что мировыми ценами на нефть управляют три человека.

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Теги: нефть, цена, цены на нефть, цена на нефть, нефть brent, подорожание нефти
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 15:47
Оценка:  -1
гость
Зря Трамп испугался с Путиным на G20 встретиться... Еще и ЕС в расчетах за нефть и газ на евро переходит (это уже месть Макрона за бардак в Париже).
nibumbum    04.12.2018, 15:33
Оценка:  +1
nibumbum
Катар вышла из ОПЕК, её доля составляла 2%, вот цены и растут.
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