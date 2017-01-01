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В обменниках Киева подешевел доллар

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился до 28,2823 UAH/USD, курс покупки - до 27,9716 UAH/USD.
В обменниках подешевел доллар
В обменниках подешевел доллар
depositphotos.com

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Курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на утро вторника, 4 декабря, понизился по сравнению с 3 декабря на 5,38 коп. до 28,2823 UAH/USD, курс покупки - на 2,35 коп. до 27,9716 UAH/USD. Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро понизился на 7,19 коп. до 31,6248 UAH/EUR, курс продажи понизился на 6,44 коп. до 32,2613 UAH/EUR.

Ранее сообщалось о том, что Нацбанк объяснил паникой падение гривны.

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Теги: валютный рынок, Киев, доллар, евро, валюта, доллары, наличный курс доллара, курс доллара сегодня, обменник
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Источник: korrespondent.net

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