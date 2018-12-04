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Страны еврозоны согласовали реформу валютного союза

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Министры финансов стран еврозоны договорились о мерах по преобразованию европейской валюты.
Переговоры министров финансов стран еврозоны в Брюсселе
Переговоры министров финансов стран еврозоны в Брюсселе
Марио Сентено Луиш Рего / Twitter

На продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил представитель главы Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего в Twitter.

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Заседание Еврогруппы закончилась после 18 часов переговоров. У нас есть сделка по реформированию еврозоны – написал он.

При этом о деталях сделки пока не сообщается.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи.

"В реформе евро совершаются решающие шаги", – написал он в Twitter.

На встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе обсуждалась реформа валютного союза, в том числе и дальнейшее развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM), а также бюджет еврозоны.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.

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Теги: глобальный экономический кризис, бюджет, Европа, реформа, Брюссель, Еврозона
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  04.12.2018, 13:26
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гость
ЕС переводит оплату энергоносителей полностью на евро, позитивная новость для России и не очень для США. Наверное Трумп на G20 что-то упустил...
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