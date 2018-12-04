Страны еврозоны согласовали реформу валютного союза

Министры финансов стран еврозоны договорились о мерах по преобразованию европейской валюты.

На продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил представитель главы Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего в Twitter.

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Заседание Еврогруппы закончилась после 18 часов переговоров. У нас есть сделка по реформированию еврозоны – написал он.

При этом о деталях сделки пока не сообщается.

Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи.

"В реформе евро совершаются решающие шаги", – написал он в Twitter.

На встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе обсуждалась реформа валютного союза, в том числе и дальнейшее развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM), а также бюджет еврозоны.

Ранее сообщалось о том, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.