Страны еврозоны согласовали реформу валютного союза
На продолжавшейся около 18 часов встрече в Брюсселе представители стран еврозоны достигли соглашения о реформе европейского валютного союза. Об этом во вторник, 4 декабря, сообщил представитель главы Еврогруппы Марио Сентено Луиш Рего в Twitter.
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Заседание Еврогруппы закончилась после 18 часов переговоров. У нас есть сделка по реформированию еврозоны – написал он.
При этом о деталях сделки пока не сообщается.
Министр финансов Германии Олаф Шольц сообщил о "хорошем результате" встречи.
"В реформе евро совершаются решающие шаги", – написал он в Twitter.
На встрече министров финансов еврозоны в Брюсселе обсуждалась реформа валютного союза, в том числе и дальнейшее развитии Европейского стабилизационного механизма (ESM), а также бюджет еврозоны.
Ранее сообщалось о том, что Германия выделит Украине почти 85 млн евро помощи.
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