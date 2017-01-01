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Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины

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Стало известно, какие банки Украины были наиболее прибыльные, а какие самые убыточные в течение января - октября 2018 года.
Приватбанк получил самую большую прибыль с начала года
Приватбанк получил самую большую прибыль с начала года
flickr.com

Самым прибыльным украинским банком в октябре и за период январь-октябрь 2018 года стал государственный ПриватБанк. Об этом сообщает издание FinClub.

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Указано, что второе место в октябре с прибылью в 458,5 млн гривен занял Райффайзен Банк Аваль.

Третье место досталось Укрсоцбанку (261,7 млн гривен), который по итогам января-сентября был убыточным.

 

По данным издания, остальные прибыльные банки из топ-10 - с иностранным капиталом, кроме ПУМБ Рината Ахметова (+214 млн гривен) и государственного Укрэксимбанка (+183,3 млн гривен).

В то же время наиболее убыточными за указанный период были банки с российским капиталом: Проминвестбанк потерял 613,5 млн гривен, а ВТБ Банк - 66,7 млн гривен.

Также сообщалось, что в Украине самоликвидировался шестой банк.

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Теги: банки, банк, деньги, фото, финансы, банки Украины, ПриватБанк, прибыль, доходы, Банковская система, убытки
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Источник: korrespondent.net

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